Tuba Ünsal: Çocuklarım ikinci el kıyafetle büyüdüler

'Kırık Hayatlar', 'Kurt Kapanı', 'Kara Melek', 'Mumya Firarda' ve 'Karaoğlan'da rol alan Ünsal; 'Vizontele Tuuba', 'Bu Kap Seni Unutur mu?', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'İçerde gibi çok izlenen yapımlarda da kamera karşısına geçen oyuncu Tuba Ünsal 'Empati' programına konuk oldu.
Programda Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularını yanıtlayan Ünsal, şöhret yolculuğu ve ailesiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.
"O GÜZELLİK YARIŞMASINDA 17 DEĞİL, 15 YAŞINDAYIM"
"Bir şey itiraf edeyim mi, 17 yaşında gibi davranıyoruz da ben o güzellik yarışmada 15 yaşındayım. İnsanlar analinizi yaptıkları zaman yılı ortaya çıkıyor da çok küçüğüz yani. Boyum da 175 cm değil ama öyle söylettiriyorlar. Kampta 'Şu kilo diyeceksin' diye tembihliyorlar. İyi bir yarışmaydı ama 1.72'ysen, '1.75'e yuvarlayabilirsin' deniyor." dedi.
"BABAM, BENİM ŞÖHRETİMLE ÇOK EZİYET ÇEKTİ"
Şöhret olmanın hayatına neler getirdiğinden bahseden Ünsal, "Şöhret çok büyük bir ateşten gömlek. Ben aklımı nasıl yitirmeden, sağ salim buralara kadar gelebildim geçtiğim yolları düşündükçe şaşırıyorum. Ortalama bir Türk ailesinin çocuğuyum. Babam benim şöhretimle çok eziyet çekti, o elalem ne dercilerle çok uğraştık. Diyemedim ki ben gayet namusumla işimi gücümü yapıyorum. Üzerime atılan her şeyin tortusu kalırdı, hep 'yanlış mı yapıyorum?' derdim" dedi.