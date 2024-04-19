Tuba Ünsal: Çocuklarım ikinci el kıyafetle büyüdüler

"O GÜZELLİK YARIŞMASINDA 17 DEĞİL, 15 YAŞINDAYIM"

"Bir şey itiraf edeyim mi, 17 yaşında gibi davranıyoruz da ben o güzellik yarışmada 15 yaşındayım. İnsanlar analinizi yaptıkları zaman yılı ortaya çıkıyor da çok küçüğüz yani. Boyum da 175 cm değil ama öyle söylettiriyorlar. Kampta 'Şu kilo diyeceksin' diye tembihliyorlar. İyi bir yarışmaydı ama 1.72'ysen, '1.75'e yuvarlayabilirsin' deniyor." dedi.