Tuğçe Kandemir eşine evlilik şarkısı yaptı: Evlenelim mi sevgilim?

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Sözü ve müziği Tuğçe Kandemir’e ait olan ve kayıtları E.C. Music Production stüdyolarında gerçekleşen şarkının aranje, mix ve masteringinde Emirhan Cengiz’in imzası bulunuyor.
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Tuğçe Kandemir şarkıyla ilgiliyse şunları söyledi: ‘Birgün düğün şarkısı yapacağım aklıma gelmezdi. Ben genellikle hep hüzünlü şarkılar yapardım. İnsan başına gelmeyince anlamıyor güzel bir mutlulukmuş.”
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KENDİ DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINDAN ANİME KLİP YAPTI!..
“Evlenelim mi Sevgilim?” şarkısının kapak fotoğrafı Tuğçe Kandemir’in kendi düğün fotoğraflarından hazırlanırken, şarkının video klibi ise yine aynı fotoğraflardan esinlenilerek anime bir video klip şeklinde oluşturuldu.
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