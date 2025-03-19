Tuğçe Tayfur doğum gününde babası Ferdi Tayfur'u unutmadı
2 Şubat'ta babasının ölümüyle kahrolan şarkıcı Tuğçe Tayfur yeni yaşını eşi, çocukları ve sevenleriyle kutladı. Doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Tayfur'un düştüğü not herkesi duygulandırdı.
2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, giyim markası yüzünden babasıyla davalık olmuştu.
Tayfur'un mahkemelik olan mirasının ardından kızı Tuğçe Tayfur, vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Babasının mirasının peşini bırakmayacağını söyleyen Tayfur, sosyal medya hesabından yeni yaşını kutladı.
Tuğçe Tayfur’a eşi ve yakında dostlarından doğum günü sürprizi hazırladı. Beklenmedik bir anda ailesini karşısında gören Tuğçe Tayfur şaşkınlığını gizleyemedi. Tayfur, doğum gününe ait özel anları sosyal medya hesabından güzel bir notla takipçileriyle paylaştı.
Tuğçe Tayfur, içinde hissettiği burukluğu ve mutluluğu şu sözlerle dile getirdi.
“Ben bundan 8 yıl önce bugün bi kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina’da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki 🥲 Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam..Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim. Zaman yine geçiyo ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum. Çünkü benim kanatlarım giderken bi taraftan da 3 tane evladıma kanat olmaya gayret ediyorum. Bugün anladım ki benim çok ama çok güzel dostlarım var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi ki varsınız doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum”