Turabi Survivor'dan neden ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor 2024 All Star yarışmasında Turabi adaya veda etmek zorunda kaldı. Turabi ile ilgili kararı Acun Ilıcalı duyurdu. Peki, Turabi Çamkıran Survivor'dan neden ayrıldı? İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri:
Survivor’ın iddialı isimlerinden birisi olan Turabi’den hayranlarını üzen haber geldi. Acun Ilıcalı, Turabi'nin yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.
Acun Ilıcalı şunları söyledi:
"Önce Turabi'nin durumuyla ilgili konuşmam gerekiyor. Turabi biliyorsunuz bu sene yıllar sonra Survivor'a katıldı ve iddialı bir yarışmacıydı. Performansıyla da bunu gösterdi. Birçok yarışmada ciddi başarılar elde etti, zaman zaman gerilimler yaşadı, zaman zaman mutluluklar yaşadı. Survivor'da Turabi gerçekten kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken bir sakatlığı olduğu Turabi'nin. Daha sonra doktro kontrolündeydi. Yaklaşık 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştüler. Bu 5 günün sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil
Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Ve Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi. Turabi açısından erken bir veda. Kırmızı Takım açısından da erken tabi ki. Ama sağlık Survivor'da bana göre en önemli şey. Turabi de kendisi yaptığı açıklamada Survivor'a devam edemeyeceğini söyledi. Adada kaldığı süre boyunca elinden de ciddi bir rahatsızlığı vardı. Nihatla ilgili de tabi ki bir gelişme var. Kendisiyle bugün görüştüm. Ameliyata girdi. Ameliyatı başarılı geçti ve şükürler olsun ki belli bir süre sonra, tabi kısa bir süre değil bu, eski sağlığına kavuşacak. Nihat da yaklaşık 6 aylık bir tedavi süreci yaşayacak. Ona da çok geçmiş olsun diyoruz Dominik'ten
Çok değerli bir yarışmacı. Onun da Survivor hayatı maalesef 1 günde bitti. Sakatlıklar her zaman söylüyorum çok çok önemli. Yağmur'un da sakatlığı var ama umarım kötü bir şeyi yoktur. Ona da geçmiş olsun diyorum.