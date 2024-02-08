Turabi Survivor'dan neden ayrıldı? Acun Ilıcalı açıkladı

Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Ve Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi. Turabi açısından erken bir veda. Kırmızı Takım açısından da erken tabi ki. Ama sağlık Survivor'da bana göre en önemli şey. Turabi de kendisi yaptığı açıklamada Survivor'a devam edemeyeceğini söyledi. Adada kaldığı süre boyunca elinden de ciddi bir rahatsızlığı vardı. Nihatla ilgili de tabi ki bir gelişme var. Kendisiyle bugün görüştüm. Ameliyata girdi. Ameliyatı başarılı geçti ve şükürler olsun ki belli bir süre sonra, tabi kısa bir süre değil bu, eski sağlığına kavuşacak. Nihat da yaklaşık 6 aylık bir tedavi süreci yaşayacak. Ona da çok geçmiş olsun diyoruz Dominik'ten