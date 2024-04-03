Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu 87 yaşında yaşamını yitirdi. İnanoğlu'nun ölümü sonrası eski eşi Filiz Akın ve şuan ki eşi Gülşen Bubikoğlu taziye mesajı yayınladı.
Bugüne kadar 60’dan fazla filmin yönetmenliğini, sahibi olduğu Erler Film ile de yüzlerce unutulmaz filmin yapımcılığını üstlenen 'Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
4 NİSAN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
İnanoğlu için 4 Nisan saat 10.00'da Tim Show Center'da tören düzenlenecek. Ardından öğle ezanına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.
Türk sinemasında önemli filmlere imza atan İnanoğlu, cenaze namazından sonra Kanlıca'da aile mezarlığına defnedilecek.
ÖLÜM HABERİNİ BAKAN KOCA DUYURDU
İnanoğlu'nun ölüm haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Koca, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." ifadelerini kullandı.
GÜLŞEN BUBİKOĞLU: DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ
Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatının ardından yaptığı paylaşımda "Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemizin, tüm sevenlerin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.
''BAY SİNEMA MAALESEF YOK ARTIK''
İlker İnanoğlu ile 10 yıl evli kalan Filiz Akın da bir taziye mesajı yayınladı. Akın, "Uzun süredir hastalıklarla uğraşıyordu. Doktorları ve ailesinin bütün gayretine rağmen kurtarılamamış… Hayatında pek çok şeyden de fazla sinemayı seven, gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen ve yapımcı daha sonra sadece prodüktör olarak devam eden son çınarı, oğlumun babasını kaybettik! Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker'in, torunlarının ve tüm sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum… "Bay Sinema" maalesef yok artık…" dedi.