Türk sinemasının usta ismi Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

''BAY SİNEMA MAALESEF YOK ARTIK''

İlker İnanoğlu ile 10 yıl evli kalan Filiz Akın da bir taziye mesajı yayınladı. Akın, "Uzun süredir hastalıklarla uğraşıyordu. Doktorları ve ailesinin bütün gayretine rağmen kurtarılamamış… Hayatında pek çok şeyden de fazla sinemayı seven, gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen ve yapımcı daha sonra sadece prodüktör olarak devam eden son çınarı, oğlumun babasını kaybettik! Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker'in, torunlarının ve tüm sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum… "Bay Sinema" maalesef yok artık…" dedi.