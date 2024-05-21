'Üç Kız Kardeş'in Kartal'ı Gökberk Demirci'den duygusal açıklamalar: Önce kardeşim, sonra annem vefat etti

Kardeşini motorsiklet kazasında kaybettiğini söyleyen Demirci "18 yaşındaydı. O motor aşığı bir insandı. Ben de o zamanlar motosiklet kullanmak istiyordum ama başlamadan bitti. İki kardeştik, o vesileyle vefat ettiği için ailemin çok sıcak bakmayacaklarını düşündüm. Haliyle benim motor tutkum da başlamadan bitti diyebilirim. Şimdi uzaktan seviyorum" ifadelerini kullandı.