Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya imaj değiştirdi
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve final yapan Üç Kız Kardeş dizisinde 'Türkan' karakterini canlandırarak kariyerinde çıkış yakalayan Özgü Kaya, imajını yeniledi. Ünlü ismin yeni tarzı beğeni topladı.
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Özgü Kaya, son olarak başrollerinde Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Reha Özcan, Tayfun Erarslan ve Gökberk Demirci'nin rol aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde rol aldı.
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Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisinde 'Türkan' karakterini canlandırarak kariyerinde çıkış yakaladı.
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Şimdilerde Eren Ören ile aşk yaşadığı bilinen Kaya, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından imajını tazeledi.
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Kaya, saçlarını tamamen kıvırcık yaptı. Ünlü isim son hallerini 'Yeni kişiliğim' notuyla Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.