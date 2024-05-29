Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya imaj değiştirdi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve final yapan Üç Kız Kardeş dizisinde 'Türkan' karakterini canlandırarak kariyerinde çıkış yakalayan Özgü Kaya, imajını yeniledi. Ünlü ismin yeni tarzı beğeni topladı.

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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya imaj değiştirdi - Resim : 1

Özgü Kaya, son olarak başrollerinde Berker Güven, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Reha Özcan, Tayfun Erarslan ve Gökberk Demirci'nin rol aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde rol aldı.  

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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya imaj değiştirdi - Resim : 2

Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisinde 'Türkan' karakterini canlandırarak kariyerinde çıkış yakaladı. 

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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya imaj değiştirdi - Resim : 3

Şimdilerde Eren Ören ile aşk yaşadığı bilinen Kaya, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından imajını tazeledi.

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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya imaj değiştirdi - Resim : 4

Kaya, saçlarını tamamen kıvırcık yaptı. Ünlü isim son hallerini 'Yeni kişiliğim' notuyla Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.  