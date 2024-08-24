Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel: Bundan sonra Göbekspor

Üçüncü bebeğini bekleyen Demirel çiftinden Zeynep Sever Demirel yeni hamilelik pozlarını paylaştı. Demirel paylaşımına "Bundan sonra Göbekspor" notunu düştü.

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Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel: Bundan sonra Göbekspor - Resim : 1

Eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel çifti geçen günlerde bebek beklediklerini duyurmuşlardı.

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Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel: Bundan sonra Göbekspor - Resim : 2

Üçüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan çiftten Zeynep Sever yeni hamile pozu verdi. Demirel paylaşımına "Bundan sonra Göbekspor" notunu düştü. 

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Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel: Bundan sonra Göbekspor - Resim : 3

2010 yılında dünyaevine giren Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in boşanacağı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Sever Demirel: Bundan sonra Göbekspor - Resim : 4

13 yıldır evlli olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği ve Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilmişti. 