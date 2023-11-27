Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, siroz hastalığına yakalanınca zor günler geçirmişti. 48 yaşındaki oyuncu tedavi altına alınmış ve daha sonra sağlığına kavuşmuştu.

"İYİ Kİ"

Setlere de dönen Ufuk Özkan, yeni aşkını ilan etti. Özkan yeni sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile karesini Instagram hesabından “İyi ki” notuyla paylaştı.

Ufuk Özkan ile Nazan Güneş 2005 yılında evlendi. 17 senelik evlilik, 2 Ağustos 2022'de tek celsede bitti. Ufuk Özkan ve Nazan Güneş'in Eren Özkan isminde bir oğlu var.