Umami filminin galası yapıldı! Öykü Karayel’in stili geceye damga vurdu
Burak Deniz ve Öykü Karayel’in başrollerinde yer aldığı Umami filminin galası dün akşam yapıldı. Galaya güzelliği ve şıklığı ile Öykü Karayel damga vurdu.
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Burak Deniz ve Öykü Karayel’in başrollerinde oynadığı Disney+ dijital platformunda seyircisi ile buluşacak Umami filminin galası dün yapıldı.
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12 Şubat’ta izleyici ile buluşacak olan Umami filminin ön gösterimi için düzenlenen gecede renkli anlar yaşandı. Burak Deniz ve ekip arkadaşlarının eğlenceli halleri kameralara yansıdı.
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Öykü Karayel galaya eşi Can Bonomo ile katıldı. Yapımcılığını Karga Seven’ın üstlendiği, uyarlama senaryosunu ise Can Cengiz’in kaleme aldığı ve Emre Şahin’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmden kısa bir bölüm misafirlere izletildi.
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Galaya güzelliği ve şıklığı ile Öykü Karayel damga vurdu. Ünlü oyuncu siyah derin bacak ve dekolteli elbisesi ile sevenlerinden tam not aldı.