Umami filminin galası yapıldı! Öykü Karayel’in stili geceye damga vurdu

Burak Deniz ve Öykü Karayel’in başrollerinde yer aldığı Umami filminin galası dün akşam yapıldı. Galaya güzelliği ve şıklığı ile Öykü Karayel damga vurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Umami filminin galası yapıldı! Öykü Karayel’in stili geceye damga vurdu - Resim : 1

Burak Deniz ve Öykü Karayel’in başrollerinde oynadığı  Disney+ dijital platformunda seyircisi ile buluşacak Umami filminin galası dün yapıldı. 

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Umami filminin galası yapıldı! Öykü Karayel’in stili geceye damga vurdu - Resim : 2

12 Şubat’ta izleyici ile buluşacak olan Umami filminin ön gösterimi için düzenlenen gecede renkli anlar yaşandı. Burak Deniz ve ekip arkadaşlarının eğlenceli halleri kameralara yansıdı. 

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Umami filminin galası yapıldı! Öykü Karayel’in stili geceye damga vurdu - Resim : 3

Öykü Karayel galaya eşi Can Bonomo ile katıldı. Yapımcılığını Karga Seven’ın üstlendiği, uyarlama senaryosunu ise Can Cengiz’in kaleme aldığı ve Emre Şahin’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmden kısa bir bölüm misafirlere izletildi. 

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Umami filminin galası yapıldı! Öykü Karayel’in stili geceye damga vurdu - Resim : 4

Galaya güzelliği ve şıklığı ile Öykü Karayel damga vurdu. Ünlü oyuncu siyah derin bacak ve dekolteli elbisesi ile sevenlerinden tam not aldı. 