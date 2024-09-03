Umut Akyürek estetik haberlerine isyan etti: Dudaklarından utanan bir kızdım
Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Umut Akyürek, YouTube'da yayın yapan Pınar Kerimoğlu’na konuk oldu. Akyürek, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Umut Akyürek, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk oldu. Tüm sorulara cevap Akyürek, estetik konusuna da değindi.
Akyürek, estetik haberlerinin sıkça gündeme gelmesi üzerine, "Hakkımda sürekli estetik haberleri çıkıyor. Ben her gün estetik yaptırmıyorum" diyerek rahatsızlığını dile getirdi.
Akyürek, konservatuvar yıllarında dudaklarıyla ilgili yaşadığı rahatsızlığı da şu sözlerle paylaştı:
"Konservatuvar döneminde kalın dudaklı ve dudaklarından utanan bir kızdım. Dudaklarımın küçük görünmesi için içeriden boyuyordum. Estetiksiz olduğumu söylemedim; burnum estetik, alın daraltma yaptırdım. Bunlar dışında estetik işlemlerim yok."
Gençlik dönemindeki zorluklara da değinen Akyürek, "Sanatçı olmak, TRT'ye girmek büyük işlerdi. Çok büyük sanatçılar vardı, biz de onları örnek alırdık. Ancak şimdi örnek alınacak sanatçı sayısı bir elin parmaklarını geçmez" dedi.