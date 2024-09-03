Umut Akyürek estetik haberlerine isyan etti: Dudaklarından utanan bir kızdım

Gençlik dönemindeki zorluklara da değinen Akyürek, "Sanatçı olmak, TRT'ye girmek büyük işlerdi. Çok büyük sanatçılar vardı, biz de onları örnek alırdık. Ancak şimdi örnek alınacak sanatçı sayısı bir elin parmaklarını geçmez" dedi.