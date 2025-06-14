Umut Evirgen'den, eşi Alina Boza New York'ta doğum günü sürprizi
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, rotayı Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirdi. Çift hem tatil hem de doğum günü için New York’a uçtu.
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Oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen, 2023 yılında hayatlarını birleştirdi. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı küçük bir törenle dünyaevine girdi.
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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, rotayı Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirdi. Çift hem tatil hem de doğum günü için New York’a uçtu.
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Umut Evirgen, 27 yaşına giren eşi Alina Boz'un doğum gününü burada kutladı. Evirgen, eşiyle romantik New York pozlarını paylaştı.
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New York tatilinden paylaştıkları romantik kareler, çiftin takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.