Umut Evirgen'den, eşi Alina Boza New York'ta doğum günü sürprizi

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, rotayı Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirdi. Çift hem tatil hem de doğum günü için New York’a uçtu. 

Özge Çolak

Özge Çolak
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Umut Evirgen'den, eşi Alina Boza New York'ta doğum günü sürprizi - Resim : 1

Oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen, 2023 yılında hayatlarını birleştirdi. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı küçük bir törenle dünyaevine girdi. 

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Umut Evirgen'den, eşi Alina Boza New York'ta doğum günü sürprizi - Resim : 2

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, rotayı Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirdi. Çift hem tatil hem de doğum günü için New York’a uçtu. 

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Umut Evirgen'den, eşi Alina Boza New York'ta doğum günü sürprizi - Resim : 3

Umut Evirgen, 27 yaşına giren eşi Alina Boz'un doğum gününü burada kutladı. Evirgen, eşiyle romantik New York pozlarını paylaştı.

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Umut Evirgen'den, eşi Alina Boza New York'ta doğum günü sürprizi - Resim : 4

New York tatilinden paylaştıkları romantik kareler, çiftin takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.