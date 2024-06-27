Üniversiteden mezun olan Nisa Bölükbaşı sevincini böyle paylaştı

"GELDİM, ÇALIŞTIM, ALDIM, GİDİYORUM"

Bölükbaşı, yayınladığı gönderilerine 'Bana Prag'ta başlattığım hikayemi bitirme imkanı verdiler ve ben buna minnettarım. Geldim, çalıştım, aldım ve gidiyorum. Teşekkürler.' notunu düştü.