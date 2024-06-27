Üniversiteden mezun olan Nisa Bölükbaşı sevincini böyle paylaştı
2022 Survivor All Star şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı, üniversiteden mezun oldu. Verdiği mezuniyet pozlarını ise Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bir süredir ilişki yaşadığı Yiğit İnandı ile nişanlanmıştı.
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Bölükbaşı mutluluklarına bir yenisini daha ekledi ve üniversiteden mezun oldu.
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Sevilen isim sosyal medya hesabından mezuniyet fotoğraflarını yayınladı.
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"GELDİM, ÇALIŞTIM, ALDIM, GİDİYORUM"
Bölükbaşı, yayınladığı gönderilerine 'Bana Prag'ta başlattığım hikayemi bitirme imkanı verdiler ve ben buna minnettarım. Geldim, çalıştım, aldım ve gidiyorum. Teşekkürler.' notunu düştü.