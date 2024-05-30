Üniversiteye geri dönen Hande Erçel'den okul pozu

Oyunculuğa başladıktan sonra üniversite eğitimine ara veren Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitimini tamamlamak için okula kaydını yaptırmştı.
Erçel, Rektör Handan İnci Elçi ile de bir araya gelmişti. Handan İnci, ünlü oyuncuyla fotoğraflarını Instagram hesabından "Sevgili Hande Erçel, güzel sanatlar fakültesi öğrencimiz. Çok sempatik, çok sıcak kanlı, çalışkan ve yetenekli. En önemlisi de akademili olmak nedir, gayet iyi farkında, inşallah bu defa okulunu ara vermeden bitirecek" notuyla paylaşmıştı.
Erçel, okulundan yeni bir kare paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Canım okulum... Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi" notunu düştü.
Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel , geçtiğimiz aylarda öğrenci kartı ile verdiği pozu da takipçileriyle paylaşmıştı.