Üniversiteye geri dönen Hande Erçel'den okul pozu

Erçel, Rektör Handan İnci Elçi ile de bir araya gelmişti. Handan İnci, ünlü oyuncuyla fotoğraflarını Instagram hesabından "Sevgili Hande Erçel, güzel sanatlar fakültesi öğrencimiz. Çok sempatik, çok sıcak kanlı, çalışkan ve yetenekli. En önemlisi de akademili olmak nedir, gayet iyi farkında, inşallah bu defa okulunu ara vermeden bitirecek" notuyla paylaşmıştı.