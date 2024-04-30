Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor

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Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa geçiş yapmıştı. Geçen hafta yayımladığı 'Renklensin' isimli şarkısıyla müzik listelerine birinci sıradan giren Reynmen, hayranlarını sevindirecek bir paylaşım yaptı.
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Yusuf Aktaş, İngiltere'de psikoloji eğitimi alan sevgilisi Cansu Kurtaran’a evlenme teklifi etti
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Reynmen, o anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Emire Cansu Kurtaran, "İlk ve son aşkıma 'evet' dedim" mesajını paylaştı.Çift, takipçilerinden tebrik mesajları aldı.