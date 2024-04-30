Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor

"Reynmen" lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, evlilik yolunda ilk adımı attı. Reynmen bir süredir aşk yaşadığı Emire Cansu Kurtaran'a evlilik teklifi etti.

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Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor - Resim : 1

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa geçiş yapmıştı. Geçen hafta yayımladığı 'Renklensin' isimli şarkısıyla müzik listelerine birinci sıradan giren Reynmen, hayranlarını sevindirecek bir paylaşım yaptı. 

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Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor - Resim : 2

Yusuf Aktaş, İngiltere'de psikoloji eğitimi alan sevgilisi Cansu Kurtaran’a evlenme teklifi etti

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Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor - Resim : 3

Reynmen, o anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. 

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Ünlü çift Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran evleniyor - Resim : 4

Emire Cansu Kurtaran, "İlk ve son aşkıma 'evet' dedim" mesajını paylaştı.Çift, takipçilerinden tebrik mesajları aldı. 