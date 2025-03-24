Ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisine evlenme teklifi etti

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi etti. Ünlü futbolcu o anları "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima" notuyla paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisine evlenme teklifi etti - Resim : 1

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan ve İngiliz ekibi Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu,  yaklaşık iki senedir 28 yaşındaki Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile aşk yaşıyor.  

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Ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisine evlenme teklifi etti - Resim : 2

 25 yaşındaki futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sera Vrij'e evlilik teklifi etti. 

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Ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisine evlenme teklifi etti - Resim : 3

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan başarılı futbolcu, "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima." ifadelerini kullandı.

 

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Ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisine evlenme teklifi etti - Resim : 4

Milli futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.