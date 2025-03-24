Ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu sevgilisine evlenme teklifi etti
Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij'e evlenme teklifi etti. Ünlü futbolcu o anları "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima" notuyla paylaştı.
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Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan ve İngiliz ekibi Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, yaklaşık iki senedir 28 yaşındaki Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile aşk yaşıyor.
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25 yaşındaki futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sera Vrij'e evlilik teklifi etti.
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Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan başarılı futbolcu, "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima." ifadelerini kullandı.
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Milli futbolcunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.