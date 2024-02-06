Ünlü isimler 6 Şubat asrın felaketinde hayatını kaybedenleri andı

Türkiye geçen yıl 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Sanat ve eğlence dünyasının birbirinden ünlü isimleri, asrın felaketinin yıl dönümünde üzüntülerini dile getirerek, hayatını kaybedenleri andı.