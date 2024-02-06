Ünlü isimler 6 Şubat asrın felaketinde hayatını kaybedenleri andı

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Türkiye geçen yıl 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsıldı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Sanat ve eğlence dünyasının birbirinden ünlü isimleri, asrın felaketinin yıl dönümünde üzüntülerini dile getirerek, hayatını kaybedenleri andı.
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HANDE ERÇEL
"6 Şubat 2023... 4.17"
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EZGİ MOLA
"Hiç geçmeyecek, azalmayacak, telafisi olmayan, tarifsiz acı."
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PINAR ALTUĞ
Altuğ, paylaşımında "6 Şubat 2023... Hiç unutmadığımız, unutamayacağımız bir tarih" ifadelerini kullandı.