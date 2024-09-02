Ünlü isimlerden Ahu Tuğba için taziye mesajları

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Sadece oyunculuğu ile değil; açık sözlü, güçlü kişiliğiyle de çok sevilen Ahu Tuğba’nın vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum."