Ünlü isimlerden Ahu Tuğba için taziye mesajları
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba, hayatını kaybetti. Miami'deki evinde yaşama veda eden Tuğba'nın ölüm haberi, sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler peş peşe taziye mesajlarını paylaştı.
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Ünlü sinema oyuncusu ve sanatçı Ahu Tuğba, ABD’nin Miami kentindeki evinde hayatını kaybetti. Ahu Tuğba'nın ölümünün ardından yasa boğulan sanat dünyası, ünlü oyuncu için taziye mesajları yayınladı.
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NURİ ALÇO
Ahu Tuğba'nın ölüm haberini Nuri Alço duyurdu. Alço, "Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm. Ahu'muzu kaybettik" ifadelerini kullandı.
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HÜLYA KOÇYİĞİT
"Sadece oyunculuğu ile değil; açık sözlü, güçlü kişiliğiyle de çok sevilen Ahu Tuğba’nın vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum."
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EMEL SAYIN
"Vefat haberini derin üzüntüyle aldığım sevgili Ahu Tuğba'ya Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."