Ünlü isimlerden İlhan Şeşen paylaşımları

Müzik dünyasının amcası İlhan Şeşen hayatını kaybetti. "Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi hafızalara kazınan eserleriyle milyonların kalbine dokunan usta sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.