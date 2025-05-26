Ünlü isimlerden İlhan Şeşen paylaşımları

Uzun süredir kanser tedavisi gören 76 yaşındaki İlhan Şeşen hayatını kaybetti. Usta ismin vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. İşte ünlü isimlerin İlhan Şeşen paylaşımları...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Ünlü isimlerden İlhan Şeşen paylaşımları - Resim : 1

Müzik dünyasının amcası İlhan Şeşen hayatını kaybetti. "Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi hafızalara kazınan eserleriyle milyonların kalbine dokunan usta sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

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Ünlü isimlerden İlhan Şeşen paylaşımları - Resim : 2

Şeşen'in ailesi acı haberi sosyal medyadan paylaştıkları şu ifadeler ile duyurdu: 

"Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

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Ünlü isimlerden İlhan Şeşen paylaşımları - Resim : 3

Ölümünün ardından İlhan Şeşen için ünlülülerden başsağlığı mesajları geldi.

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Ünlü isimlerden İlhan Şeşen paylaşımları - Resim : 4

ATA DEMİRER