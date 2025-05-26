Ünlü isimlerden İlhan Şeşen paylaşımları
Uzun süredir kanser tedavisi gören 76 yaşındaki İlhan Şeşen hayatını kaybetti. Usta ismin vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. İşte ünlü isimlerin İlhan Şeşen paylaşımları...
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Müzik dünyasının amcası İlhan Şeşen hayatını kaybetti. "Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi hafızalara kazınan eserleriyle milyonların kalbine dokunan usta sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.
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Şeşen'in ailesi acı haberi sosyal medyadan paylaştıkları şu ifadeler ile duyurdu:
"Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. tüm sevenlerinin başı sağ olsun."
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Ölümünün ardından İlhan Şeşen için ünlülülerden başsağlığı mesajları geldi.
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ATA DEMİRER