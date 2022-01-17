Ünlü modacı Nino Cerruti hayatını kaybetti

İtalya’nın yetiştirdiği ünlü modacılardan olan Nino Cerruti, 91 yaşında tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdi. Kalça ameliyatı olmak için Piedmont’ta hastaneye yatırılan Cerruti’nin burada yaşama veda ettiği duyuruldu. Tasarımlarını her zaman ilk olarak kendisi deneyen Cerruti’nin, “Ben her zaman aynı kişiyi giydirdim, kendim” sözleri basına yansımıştı. Peki Nino Cerruti kimdir?

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NINO CERRUTI KİMDİR?

Cerruti, 25 Eylül 1930'da İtalya'nın Biella kentinde doğdu. Babasının zamansız vefatından sonra ailenin yünlü işinin başına geçti. Büyükbabası 1881'de Biella'da bir tekstil fabrikası kurmuştu ( Lanificio Fratelli Cerruti ). Mükemmel kumaşlar üretme konusundaki deneyiminden yola çıkan Cerruti, 1950'lerin sonlarında giyim üretimine girişti. İlk erkek koleksiyonu Hitman 1957'de gösterildi ve o zamanlar erkek giyiminde bir devrim olarak kabul edildi. 1964'ten 1970'e Giorgio Armani1974'te kendi adını taşıyan moda imparatorluğunu kuran , Hitman'da Cerruti için çalıştı. Sonunda, 1967'de Cerruti erkek giyim serisi piyasaya sürüldü ve bunu bir yıl sonra kadın giyim koleksiyonu takip edecek.

İlk Cerruti butiği 1967'de Paris'teki Place de la Madeleine'de açıldı ve burada Cerruti uluslararası moda başkentine daha yakın olmak için şirketin genel merkezini taşıdı. Lanificio Fratelli Cerruti adı altında ve Hitman etiketiyle kumaş üretimi İtalya'da kaldı. Cerruti, Biella'dan Lanificio Cerruti ve Korsico merkezli Hitman, birlikte Cerruti Brothers grubu Fratelli Cerruti'yi kurdular .

Cerruti, yıllar içinde kadın ve erkek giyim, Cerruti 1881 difüzyon serisi , Cerruti Arte adında lüks bir hazır giyim koleksiyonu , Cerruti Jeans , erkekler için Cerruti Brothers iş koleksiyonu ve Asya pazarı için Cerruti 1881 Shapes'i de sundu. koku ve aksesuar olarak . Daha sonra giyim hatları 'Cerruti 1881' adı altında yeniden gruplandı. Cerruti, klasik yün takımları ve sahibinin karşılaştığı günlük zorluklara her zaman uymaya çalışmasıyla tanınır.

1978'de Cerruti evi, diğer kokuların yanı sıra Nino Cerruti pour Homme ile güzel koku dünyasına bir giriş yaptı, bunu kısa süre sonra 1990'da Cerruti 1881 pour Homme ve 1998'de Cerruti Image izledi.

1980'lerde Cerruti sinemayla işbirliğine başladı. Bonnie ve Clyde'dan Pretty Woman'dan Basic Instinct'e kadar Cerruti markası, Michael Douglas , Jack Nicholson , Tom Hanks , Bruce Willis , Sharon Stone , Julia Roberts , Robert Redford , Harrison Ford , Al Pacino ve Jean Paul gibi oyuncular için kıyafetler tasarladı. Holy Man ( 1998), Catwalk(1996) ve Cannes Adamı (1996) gibi Hollywood filmlerinde küçük roller aldı.