Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı: "Ben böyle bir virüs görmedim, iki gündür gözümü açamıyorum"

Adını Feriha Koydum dizisinde Hande karakteriyle hafızalara kazınan Ceyda Ateş, son günlerde hızla yayılan hastalığa yakalanan isimler arasına katıldı.

Elele Online

Elele Online
1 / 4
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı: "Ben böyle bir virüs görmedim, iki gündür gözümü açamıyorum" - Resim : 1

Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde Hande rolüyle herkesin beğenisini kazanan Ceyda Ateş, mesleğine ara vermişti.

2 / 4
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı: "Ben böyle bir virüs görmedim, iki gündür gözümü açamıyorum" - Resim : 2

İş adamı Buğra Toplusoy ile 2018'de nikah masasına oturan ve eşinin işleri nedeniyle ABD'ye yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, şu sıralar 'Son Dilek' filmiyle gündemde.

3 / 4
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı: "Ben böyle bir virüs görmedim, iki gündür gözümü açamıyorum" - Resim : 3

Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, son günlerde hızla yayılan hastalığa yakalanan isimler arasına katıldı. Yorgun ve halsiz olduğu yüzünden okunan Ateş, kendi fotoğrafıyla birlikte takipçilerine süreci anlattı.

4 / 4
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı: "Ben böyle bir virüs görmedim, iki gündür gözümü açamıyorum" - Resim : 4

Ateş paylaşımında, 'Ben böyle bir virüs görmedim, iki gündür gözümü açamıyorum. Boş bakıyorum artık' dedi.