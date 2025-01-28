Anasayfa Magazin Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı: "Ben böyle bir virüs görmedim, iki gündür gözümü açamıyorum"
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş de salgına yakalandı: "Ben böyle bir virüs görmedim, iki gündür gözümü açamıyorum"
Adını Feriha Koydum dizisinde Hande karakteriyle hafızalara kazınan Ceyda Ateş, son günlerde hızla yayılan hastalığa yakalanan isimler arasına katıldı.
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Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisinde Hande rolüyle herkesin beğenisini kazanan Ceyda Ateş, mesleğine ara vermişti.
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İş adamı Buğra Toplusoy ile 2018'de nikah masasına oturan ve eşinin işleri nedeniyle ABD'ye yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, şu sıralar 'Son Dilek' filmiyle gündemde.
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Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, son günlerde hızla yayılan hastalığa yakalanan isimler arasına katıldı. Yorgun ve halsiz olduğu yüzünden okunan Ateş, kendi fotoğrafıyla birlikte takipçilerine süreci anlattı.
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Ateş paylaşımında, 'Ben böyle bir virüs görmedim, iki gündür gözümü açamıyorum. Boş bakıyorum artık' dedi.