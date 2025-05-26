Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Dubai'ye taşınıyor! Nedeni belli oldu

Hem Engin Altan Düzyatan hem de eşi Neslişah Alkoçlar’ın Dubai’yi çok sevdikleri biliniyor. Kararda etkili olan bir diğer önemli etken ise Neslişah Alkoçlar'ın kız kardeşi Aslışah Demirağ ile eşi Kaan Demirağ'ın da Dubai'de yaşıyor olması.