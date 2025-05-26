Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Dubai'ye taşınıyor! Nedeni belli oldu
2014 yılından bu yana Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, radikal bir karar alarak ailesiyle birlikte Dubai'ye yerleşme kararı aldı. Ünlü oyuncunun aldığı kararda birden fazla etken olduğu aktarıldı.
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Koçum Benim, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Diriliş Ertuğrul ve Çöp Adam gibi projelerde yer alan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı Neslişah Alkoçlar ile hayatını birleştirmişti.
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11 yıldır mutlu bir evliliği olan ve Aras ile Alara adında iki çocuğu bulunan Engin Altan Düzyatan, radikal bir karar aldı.
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İddialara göre Düzyatan ailesinin Dubai’ye taşınacağı öğrenildi. Ünlü oyuncunun aldığı kararda birden fazla etken olduğu aktarıldı.
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Hem Engin Altan Düzyatan hem de eşi Neslişah Alkoçlar’ın Dubai’yi çok sevdikleri biliniyor. Kararda etkili olan bir diğer önemli etken ise Neslişah Alkoçlar'ın kız kardeşi Aslışah Demirağ ile eşi Kaan Demirağ'ın da Dubai'de yaşıyor olması.