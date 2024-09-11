Ünlü oyuncu Erkan Can: Telefonda 9 bin dolar dolandırıldım, herkes dikkatli olsun
Usta oyuncu Erkan Can, telefon dolandırıcılığına maruz kaldığını açıkladı. Can, herkesi bu konuda dikkatli olmaları için uyardı.
1 / 4
Başarılı oyuncu Erkan Can, Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna dahil olmasıyla adından söz ettirmişti.
2 / 4
Erkan Can, 'Meşru Gayrimeşru' filminin düzenlenen ön gösterimindeydi.
3 / 4
Usta oyuncu, telefon dolandırıcılığının anlatıldığı filmde, başına böyle bir olay geldiği için rol aldığını söyledi.
4 / 4
Erkan Can; "Bir profesörün telefonla dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım. Beni telefonda dolandırıp 9 bin dolarımı aldılar. Oyuncu olmama rağmen adamların rolünü resmen yedim. Adam şimdi cezaevinde. Ben paramı TL olarak geri aldım. Dikkatli olsun herkes" dedi.