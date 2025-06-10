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Ünlü oyuncu İpek Karapınar, yönetmen Ali Balcı'yla nişanlandı! İşte nişandan kareler
Oyuncu İpek Karapınar ile yönetmen Ali Balcı’nın Kapadokya’da başlayan ilişkisi evlilik yolunda ilerliyor. Mutlu çift, evlilik kararı alarak nişan yüzüklerini taktı. Ünlü oyuncu nişandan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Birçok projede yer alan oyuncu İpek Karapınar, bir süredir birlikte olduğu yönetmen Ali Balcı’dan geçtiğimiz ay evlilik teklifi almıştı.
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Kapadokya’da başlayan ilişkisi evlilik yolunda ilerliyor. Ünlü çift, 8 Haziran'da İzmit’te gerçekleşen sade bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.
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Masalevi Wedding tarafından organize edilen nişanda çift Yasin Öztürk’ün objektifine birbirinden romantik pozlar verdi.
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Çifti bu mutlu gününde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.