Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni pozlar! Eşi Başak Dizer paylaştı

Sosyal medyayı sık kullanan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni pozlar! Eşi Başak Dizer paylaştı - Resim : 1

2016 yılında Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliğini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. 

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni pozlar! Eşi Başak Dizer paylaştı - Resim : 2

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Kurt Efe'nin yüzünü göstermekten kaçınan çiftten Başak Dizer, bu kez eşinin fotoğrafını yayınladı. 

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni pozlar! Eşi Başak Dizer paylaştı - Resim : 3

Dizer'in kalp emojisi ile havaalanında paylaştığı kareler kısa sürede gündem oldu. 

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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni pozlar! Eşi Başak Dizer paylaştı - Resim : 4

Başak Dizer'in paylaşımına sosyal medyada "Çok yakışıklı", "Bir kere de çirkin çık fotoğraflarda", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.