Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni pozlar! Eşi Başak Dizer paylaştı
Sosyal medyayı sık kullanan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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2016 yılında Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliğini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.
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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Kurt Efe'nin yüzünü göstermekten kaçınan çiftten Başak Dizer, bu kez eşinin fotoğrafını yayınladı.
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Dizer'in kalp emojisi ile havaalanında paylaştığı kareler kısa sürede gündem oldu.
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Başak Dizer'in paylaşımına sosyal medyada "Çok yakışıklı", "Bir kere de çirkin çık fotoğraflarda", "Maşallah" gibi yorumlar geldi.