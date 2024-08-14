Ünlü oyuncu Merve Dizdar eşi Cihan Ayger'le tatil pozlarını paylaştı

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Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, yaklaşık 10 aydır Cihan Ayger ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde sade bir törenle evlenmişti.
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Çift, balayı için Japonya'ya gitmişi. İkilinin tercihi daha sonra Çeşme olmuştu.
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Dizdar ve Ayger, tatil karelerini paylaştı. Tatilde aşka gelen ikiliden romantik bir poz geldi.
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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Merve Dizdar, eşiyle öpüştükleri pozu paylaştı. Ünlü oyuncunun romantik karesi binlerce beğeni aldı.