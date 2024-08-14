Ünlü oyuncu Merve Dizdar eşi Cihan Ayger'le tatil pozlarını paylaştı

Son olarak Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, yaklaşık 10 aydır Cihan Ayger ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde sade bir törenle evlenmişti.