Ünlü oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Ayger evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar

Oyuncu Merve Dizdar, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlendi.

1 / 13
Ünlü oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Ayger evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar - Resim : 1

Oyuncu Merve Dizdar, 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlendi.

2 / 13
Ünlü oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Ayger evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar - Resim : 2

Çift, ailelerin ve dostlarının katıldığı bir törenle Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturdu.

3 / 13
Ünlü oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Ayger evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar - Resim : 3

Nikah töreni sonrası, aile ve yakın arkadaşları arasında bir kutlama yapan çiftin nikah şahitleri Numan Atay ve Ayşegül Karacan oldu.

4 / 13
Ünlü oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Ayger evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar - Resim : 4

Nikah memurunun 'adınız, soyadınız?' sorusuna yanıt verirken heyecandan kısa süreliğine soyadını unuttu. Merve Dizdar'ın mutlu anları sosyal medyada sevenleri tarafından paylaşıldı.