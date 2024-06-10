Ünlü oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Ayger evlendi! İşte nikahtan ilk fotoğraflar

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Oyuncu Merve Dizdar, 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlendi.
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Çift, ailelerin ve dostlarının katıldığı bir törenle Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturdu.
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Nikah töreni sonrası, aile ve yakın arkadaşları arasında bir kutlama yapan çiftin nikah şahitleri Numan Atay ve Ayşegül Karacan oldu.
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Nikah memurunun 'adınız, soyadınız?' sorusuna yanıt verirken heyecandan kısa süreliğine soyadını unuttu. Merve Dizdar'ın mutlu anları sosyal medyada sevenleri tarafından paylaşıldı.