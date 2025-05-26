Anasayfa Magazin Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın kızı Leyla 6 yaşına girdi: "Erken doğum günü kutlaması yapılır"
Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın kızı Leyla 6 yaşına girdi: "Erken doğum günü kutlaması yapılır"
Şimdilerde Adile filminde Müjde Ar'ı canlandırmaya hazırlanan Seda Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı Leyla için ilk kez organizasyonlu bir doğum günü partisi düzenlediğini duyurdu.
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Oyuncu Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikâh masasına oturmuş, 2019'da kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olmuştu. Bakan, 2022 yılının eylül ayında ise Ela adını verdiği ikinci bebeğini kucağına almıştı.
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Bakan, kızı Leyla için ilk kez organizasyonlu bir doğum günü partisi düzenlediğini söyledi.
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Şimdilerde Adile filminde Müjde Ar'ı canlandırmaya hazırlanan Bakan, renkli balonlarla hazırlanan doğum günü konseptinden fotoğrafı Instagram'dan yayımladı.
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Ünlü oyuncu "Kızıma ilk defa organizasyonlu doğum günü partisi yapıyorum. Baskılara dayanamadım. Ama skandal şu ki! Leyla bugün doğmadı. Ağustos ayında çekimde olacağım için çocuğumu 6 yaşına erkenden sokuyorum. Her şeyimiz bir olay." notunu düştü.