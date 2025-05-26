Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın kızı Leyla 6 yaşına girdi: "Erken doğum günü kutlaması yapılır"

Ünlü oyuncu "Kızıma ilk defa organizasyonlu doğum günü partisi yapıyorum. Baskılara dayanamadım. Ama skandal şu ki! Leyla bugün doğmadı. Ağustos ayında çekimde olacağım için çocuğumu 6 yaşına erkenden sokuyorum. Her şeyimiz bir olay." notunu düştü.