Ünlü rapçi Ceza'nın yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu

Ceza'nın yeni tarzına yorum yağdı. Ünlü rapçi 'Cennet Mahallesi' dizisindeki 'Rüstem'e benzetildi.

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Ünlü rapçi Ceza'nın yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu - Resim : 1

Rap dünyasında Ceza ismiyle bilinen Bilgin Özçalkan,sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Bir derginin kapak yıldızı olacağını açıklayan sanatçının yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu. 

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Ünlü rapçi Ceza'nın yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu - Resim : 2

Üzerine desenli gömlek giyen rapçinin kafasında sardığı aynı kumaştan bandana ise dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları Ceza'nın bu yeni haline çeşitli yorumlar yaptı. 

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Ünlü rapçi Ceza'nın yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu - Resim : 3

Ceza'nın tarz değişikliği, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü rapçinin yeni tarzı, Cennet Mahallesi dizisindeki "Rüstem" karakterine benzetildi.

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Ünlü rapçi Ceza'nın yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu - Resim : 4