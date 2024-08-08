Ünlü rapçi Ceza'nın yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu

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Rap dünyasında Ceza ismiyle bilinen Bilgin Özçalkan,sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Bir derginin kapak yıldızı olacağını açıklayan sanatçının yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu.
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Üzerine desenli gömlek giyen rapçinin kafasında sardığı aynı kumaştan bandana ise dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları Ceza'nın bu yeni haline çeşitli yorumlar yaptı.
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Ceza'nın tarz değişikliği, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü rapçinin yeni tarzı, Cennet Mahallesi dizisindeki "Rüstem" karakterine benzetildi.
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