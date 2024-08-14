Ünlü şarkıcı Betül Demir, Boğaz'da yüzdüğü anları paylaştı

'Aa' adlı yeni şarkısını geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturan Betül Demir, kendini Boğaz’ın serin sularına bıraktı. Demir, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Ünlü şarkıcı Betül Demir, Boğaz'da yüzdüğü anları paylaştı - Resim : 1

Her geçen gün İstanbul Boğazı'ndan denize girenler artış gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda Serel Yereli ile şarkıcı Aleyna Tilki Boğaz'da yüzmüştü. Şimdi de Betül Demir kendini kendisini Boğaz’ın serin sularına bıraktı.

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Ünlü şarkıcı Betül Demir, Boğaz'da yüzdüğü anları paylaştı - Resim : 2

Betül Demir, klip için kestirdiği kısacık saçları ve lacivert mayosuyla Boğaz’da denize girdi. 

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Ünlü şarkıcı Betül Demir, Boğaz'da yüzdüğü anları paylaştı - Resim : 3

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Demir’e beğeni yağdı. 

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Ünlü şarkıcı Betül Demir, Boğaz'da yüzdüğü anları paylaştı - Resim : 4

'Aa' adlı yeni şarkısını geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturan Betül Demir, yeni imajı hakkında konuşmuştu.

 