Ünlü şarkıcı Betül Demir, Boğaz'da yüzdüğü anları paylaştı
'Aa' adlı yeni şarkısını geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturan Betül Demir, kendini Boğaz’ın serin sularına bıraktı. Demir, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Her geçen gün İstanbul Boğazı'ndan denize girenler artış gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda Serel Yereli ile şarkıcı Aleyna Tilki Boğaz'da yüzmüştü. Şimdi de Betül Demir kendini kendisini Boğaz’ın serin sularına bıraktı.
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Betül Demir, klip için kestirdiği kısacık saçları ve lacivert mayosuyla Boğaz’da denize girdi.
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O anları sosyal medya hesabından paylaşan Demir’e beğeni yağdı.
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'Aa' adlı yeni şarkısını geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturan Betül Demir, yeni imajı hakkında konuşmuştu.