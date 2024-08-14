Ünlü şarkıcı Betül Demir, Boğaz'da yüzdüğü anları paylaştı

Her geçen gün İstanbul Boğazı'ndan denize girenler artış gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda Serel Yereli ile şarkıcı Aleyna Tilki Boğaz'da yüzmüştü. Şimdi de Betül Demir kendini kendisini Boğaz’ın serin sularına bıraktı.