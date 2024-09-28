Ünlü şarkıcı Edis, Uşak'taki köyüne gitti, traktör kullandı
Şarkıcı Edis, memleketi Uşak'taki köyüne gitti. Traktör kullanan Edis, köyünden kareler paylaştı.
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Ünlü pop yıldızı Edis, merakla beklenen yeni şarkısı Azar Azar’ı yayınladığı gün soluğu baba memleketi Uşak’ta aldı.
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Sahne şovları ile dikkatleri üzerine çeken Edis, konser için Denizli'ye gitti. Fırsatı değerlendiren şarkıcı, konserden önce köyü Uşak'ı da ziyaret etti.
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Sokakları traktörle gezen şarkıcı o anları "Uşak... Köyümde online'ım" notu ile Instagram'da paylaştı.
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Edis’in bu doğal ve samimi paylaşımları hayranları tarafından büyük ilgi gördü.