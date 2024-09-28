Ünlü şarkıcı Edis, Uşak'taki köyüne gitti, traktör kullandı

Şarkıcı Edis, memleketi Uşak'taki köyüne gitti. Traktör kullanan Edis, köyünden kareler paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Ünlü şarkıcı Edis, Uşak'taki köyüne gitti, traktör kullandı - Resim : 1

Ünlü pop yıldızı Edis, merakla beklenen yeni şarkısı Azar Azar’ı yayınladığı gün soluğu baba memleketi Uşak’ta aldı.

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Ünlü şarkıcı Edis, Uşak'taki köyüne gitti, traktör kullandı - Resim : 2

Sahne şovları ile dikkatleri üzerine çeken Edis, konser için Denizli'ye gitti. Fırsatı değerlendiren şarkıcı, konserden önce köyü Uşak'ı da ziyaret etti.

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Ünlü şarkıcı Edis, Uşak'taki köyüne gitti, traktör kullandı - Resim : 3

Sokakları traktörle gezen şarkıcı o anları "Uşak... Köyümde online'ım" notu ile Instagram'da paylaştı.

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Ünlü şarkıcı Edis, Uşak'taki köyüne gitti, traktör kullandı - Resim : 4

Edis’in bu doğal ve samimi paylaşımları hayranları tarafından büyük ilgi gördü.  