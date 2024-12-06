Ünlü şarkıcı Gülşen'in ilginç sahne tarzı gündem oldu

Sahne şovları ve kıyafet seçimiyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, son kıyafet tercihiyle yine sosyal medyada gündem oldu.

Elele Online

Elele Online
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Ünlü şarkıcı Gülşen'in ilginç sahne tarzı gündem oldu - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Gülşen dün akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı.

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Ünlü şarkıcı Gülşen'in ilginç sahne tarzı gündem oldu - Resim : 2

Sevenlerinin karşısına yine iddialı bir kostüm ile çıkan Gülşen, bu defa ışıltılı bikini üstü, mavi pantolonu ve pantolonunun üzerine giydiği bikini altı ile dikkat çekti.

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Ünlü şarkıcı Gülşen'in ilginç sahne tarzı gündem oldu - Resim : 3

Ünlü şarkıcının bu sıra dışı kıyafet tercihi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

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Ünlü şarkıcı Gülşen'in ilginç sahne tarzı gündem oldu - Resim : 4

Bazıları Gülşen'e her tarzın yakıştığını söylerken bazıları abartılı buldu. 