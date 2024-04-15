Ünlü şarkıcı Hadise deniz sezonunu açtı

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz, yaz sezonunu açtı. Ünlü şarkıcı bayram tatilini fırsat bilerek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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Ünlü şarkıcı Hadise deniz sezonunu açtı - Resim : 1

Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, bayramın ilk gününde hayranlarıyla buluşmak için Kıbrıs'ta konser verdi. Sahne performansıyla adından söz ettiren şarkıcı, ardından tatil için adanın keyfini çıkarmaya başladı.

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Ünlü şarkıcı Hadise deniz sezonunu açtı - Resim : 2

38 yaşındaki ünlü şarkıcı deniz kenarında çekilen bikinili pozlarını 14.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe yayınladı.

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Ünlü şarkıcı Hadise deniz sezonunu açtı - Resim : 3

Güzel şarkıcı, kısa sürede 163 bin beğeni alan gönderisine; dünyaca ünlü meslektaşı Cher'in 1996'da verdiği bir röportajda kullandığı, bir efsane haline gelen "Anne, zengin adam benim!" cümlesini yazdı.

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Ünlü şarkıcı Hadise deniz sezonunu açtı - Resim : 4

Verdiği kilolarla dikkat çeken Hadise'nin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.