Ünlü şarkıcı Hadise deniz sezonunu açtı

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Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, bayramın ilk gününde hayranlarıyla buluşmak için Kıbrıs'ta konser verdi. Sahne performansıyla adından söz ettiren şarkıcı, ardından tatil için adanın keyfini çıkarmaya başladı.
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38 yaşındaki ünlü şarkıcı deniz kenarında çekilen bikinili pozlarını 14.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe yayınladı.
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Güzel şarkıcı, kısa sürede 163 bin beğeni alan gönderisine; dünyaca ünlü meslektaşı Cher'in 1996'da verdiği bir röportajda kullandığı, bir efsane haline gelen "Anne, zengin adam benim!" cümlesini yazdı.
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Verdiği kilolarla dikkat çeken Hadise'nin pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.