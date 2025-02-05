Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni pozları beğeni topladı

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabında paylaştığı yeni karelerle gündeme geldi.

Elele Online

Elele Online
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni pozları beğeni topladı - Resim : 1

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, yaptığı şovlarla ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 

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Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni pozları beğeni topladı - Resim : 2

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. 38 yaşındaki şarkıcı yeni pozlarını paylaştı. 

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Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni pozları beğeni topladı - Resim : 3

Ünlü şarkıcının "Gang gang" notuyla paylaştı yeni kareleri takipçileri tarafından beğeni topladı.

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Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni pozları beğeni topladı - Resim : 4

Ünlü şarkıya "Mükemmelsin", "Kırmızı rujun yakıştığı en güzel kadın", "Bakmaya doyamıyorum", "Seçemedim hepsi çok iyi ", "Güzellik" gibi övgü dolu yorumlar geldi. 