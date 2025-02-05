Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni pozları beğeni topladı
Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya hesabında paylaştığı yeni karelerle gündeme geldi.
1 / 8
Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, yaptığı şovlarla ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
2 / 8
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. 38 yaşındaki şarkıcı yeni pozlarını paylaştı.
3 / 8
Ünlü şarkıcının "Gang gang" notuyla paylaştı yeni kareleri takipçileri tarafından beğeni topladı.
4 / 8
Ünlü şarkıya "Mükemmelsin", "Kırmızı rujun yakıştığı en güzel kadın", "Bakmaya doyamıyorum", "Seçemedim hepsi çok iyi ", "Güzellik" gibi övgü dolu yorumlar geldi.