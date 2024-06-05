Ünlü şarkıcı Halsey, lösemi olduğunu duyurdu

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, "Yaşlı bir kadın gibi hissediyorum. Kendime iyileşmek için 2 yıl veriyorum. 30 yaşına gelince baştan doğacağım ve yine enerji dolu ve çok havalı olacağım" ifadelerini kullandı.

Şarkıcının, paylaştığı videolarda hastanede bulunması ve "Bugün tedavinin ilk günü" demesi dikkatlerden kaçmadı.

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