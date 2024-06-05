Ünlü şarkıcı Halsey, lösemi olduğunu duyurdu

Türk senarist Alev Aydın ile aşk yaşadığı dönemde Türkçe kelimeler kullanmasıyla gündemden düşmeyen ABD'li şarkıcı Halsey, lösemiyle mücadele ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Ünlü şarkıcı Halsey, lösemi olduğunu duyurdu - Resim : 1

Bir süre önce yollarını ayırdığı Alev Aydın'dan Ender Ridley adını verdiği bir oğlu olan Halsey, sosyal medya üzerinden bir paylaşarak geçirdiği zor günleri anlattı.

Fotoğraf: Getty 

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Ünlü şarkıcı Halsey, lösemi olduğunu duyurdu - Resim : 2

Uzun yıllardır Lupus hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Halsey'in paylaşımına; The Leukemia & Lymphoma Society (Lösemi ve Lenfoma Derneği) etiketini eklemesi hayranlarını meraklandırdı.

Fotoğraf: Getty 

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Ünlü şarkıcı Halsey, lösemi olduğunu duyurdu - Resim : 3

Paylaşımında net bir açıklama yapmayan ancak lösemi tedavisi gördüğüne dair işaretler veren Halsey, "Uzun hikayenin kısası hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikayenin uzunu bir albüm yazdım" dedi.

Fotoğraf: Getty 

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Ünlü şarkıcı Halsey, lösemi olduğunu duyurdu - Resim : 4

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, "Yaşlı bir kadın gibi hissediyorum. Kendime iyileşmek için 2 yıl veriyorum. 30 yaşına gelince baştan doğacağım ve yine enerji dolu ve çok havalı olacağım" ifadelerini kullandı.

Şarkıcının, paylaştığı videolarda hastanede bulunması ve "Bugün tedavinin ilk günü" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraf: Getty 