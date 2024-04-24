Ünlü şarkıcı Murat Boz imaj yeniledi! Yeni saç stili gündem oldu

Ünlü şarkıcı Murat Boz, imajını yeniledi, son halini sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafı kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

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Ünlü şarkıcı Murat Boz imaj yeniledi! Yeni saç stili gündem oldu - Resim : 1

Bu sene 12. kez düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nda sahne alan ünlü şarkıcı Murat Boz izleyenlere eğlenceli bir konser yaşattı.

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Ünlü şarkıcı Murat Boz imaj yeniledi! Yeni saç stili gündem oldu - Resim : 2

 Boz’un yeni saç stili ise sosyal medyanın diline düştü. Gecede sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı, konser pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ünlü şarkıcı Murat Boz imaj yeniledi! Yeni saç stili gündem oldu - Resim : 3

Boz’un gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü şarkıcının yeni saç stili bazıları tarafından beğenilirken bir kesim tarafından da beğenilmedi. 

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Ünlü şarkıcı Murat Boz imaj yeniledi! Yeni saç stili gündem oldu - Resim : 4

Boz’a “Abi bu saç ne?", "Gerçek mi bu?", "Neden kestin saçları abi", "Acil saçlarını değişmelisin", "Ya abim hiç mi dostun yok senin", “Yakından daha da yakışıklı” yorumları yapıldı.