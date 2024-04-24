Ünlü şarkıcı Murat Boz imaj yeniledi! Yeni saç stili gündem oldu

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Bu sene 12. kez düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nda sahne alan ünlü şarkıcı Murat Boz izleyenlere eğlenceli bir konser yaşattı.
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Boz’un yeni saç stili ise sosyal medyanın diline düştü. Gecede sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı, konser pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Boz’un gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü şarkıcının yeni saç stili bazıları tarafından beğenilirken bir kesim tarafından da beğenilmedi.
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Boz’a “Abi bu saç ne?", "Gerçek mi bu?", "Neden kestin saçları abi", "Acil saçlarını değişmelisin", "Ya abim hiç mi dostun yok senin", “Yakından daha da yakışıklı” yorumları yapıldı.