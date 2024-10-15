Murat Boz, sevgili kriterini açıkladı: "Gönlü güzel olsun"

"Uzun süredir yanınızda birini göremiyoruz. ‘Murat Boz aşka küstü mü?’ yorumları geliyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna Boz, “Niye küseyim! Olduğu zaman görürsünüz zaten. Öyle şeylerden kaçmıyorum. Bu dönem yok ama aşka kapalı değilim. Olursa da zaten el ele karşınıza muhakkak çıkarız" demişti.