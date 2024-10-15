Murat Boz, sevgili kriterini açıkladı: "Gönlü güzel olsun"
Ünlü şarkıcı Murat Boz, önceki akşam yakın arkadaşı Seda Bakan'ın yeni projesinin galasına katıldı. Boz, muhabirlerle yaptığı sohbet sırasında aşkta aradığı kriterlerden de bahsetti.
Ünlü şarkıcı Murat Boz son olarak yakın arkadaşı Seda Bakan'ın rol aldığı projenin galasına katıldı. Hadise'nin de katılım gösterdiği galada Boz, gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.
Milliyet'in haberine göre ünlü şarkıcıya sevgili için aradığı kriter soruldu. Murat Boz bu soruya, "Bu iş biraz enerji işi. Biraz karşılıklı birbirini tanıma… Gönlü güzel olsun. Birlikte yaparız. Yeter ki aynı yolda yürümeye baş koymuş olalım" dedi.
Geçtiğimiz günlerde konser öncesi basın mensupları ile sohbet eden Murat Boz, aşk hayatıyla ilgili konuşmuştu.
"Uzun süredir yanınızda birini göremiyoruz. ‘Murat Boz aşka küstü mü?’ yorumları geliyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?” sorusuna Boz, “Niye küseyim! Olduğu zaman görürsünüz zaten. Öyle şeylerden kaçmıyorum. Bu dönem yok ama aşka kapalı değilim. Olursa da zaten el ele karşınıza muhakkak çıkarız" demişti.