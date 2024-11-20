Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'ın romantik Almanya tatili

Şarkıcı Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile Almanya’ya tatile gitti. Eşi Samar Dadgar'ın tatilden paylaşımı görenler "Aşk pozları" yorumlarını yaptı.

Elele Online

Elele Online
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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'ın romantik Almanya tatili - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, İranlı modacı eşi Samar Dadgar ile birlikte Almanya'ya tatile gitti.

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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'ın romantik Almanya tatili - Resim : 2

Şarkıcı ve eşi tatilden romantik pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'ın romantik Almanya tatili - Resim : 3

Şarkıcının mutluluk pozlarını gören takipçileri ''Maşallah çok yakışıyorsunuz'', ''Harikasınız", "İkinci baharı yaşıyorsunuz'', ''Özcan Deniz aşka geldi'' yorumlarında bulundu.

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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'ın romantik Almanya tatili - Resim : 4