Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'ın romantik Almanya tatili
Şarkıcı Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile Almanya’ya tatile gitti. Eşi Samar Dadgar'ın tatilden paylaşımı görenler "Aşk pozları" yorumlarını yaptı.
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Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, İranlı modacı eşi Samar Dadgar ile birlikte Almanya'ya tatile gitti.
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Şarkıcı ve eşi tatilden romantik pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.
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Şarkıcının mutluluk pozlarını gören takipçileri ''Maşallah çok yakışıyorsunuz'', ''Harikasınız", "İkinci baharı yaşıyorsunuz'', ''Özcan Deniz aşka geldi'' yorumlarında bulundu.
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