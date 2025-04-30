Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, 50 yaşına girdi! "Bu nasıl 50 böyle?" notuyla paylaştı

Ziynet Sali, doğum günüyle ilgili yaptığı paylaşımına "Bu nasıl 50 böyle? Günümü güzelleştiren, arayan, soran, evimi çiçek bahçesine çeviren, güzel dileklerini ileten tüm sevenlerime kalbimin en derin yerinden teşekkür ederim. Sevgi ne güzel şey." notunu düştü.