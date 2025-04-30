Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, 50 yaşına girdi! "Bu nasıl 50 böyle?" notuyla paylaştı
"Ağlar mıyım? Ağlamam", "Beş Çayı", "Kalbim Tatilde" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Ziynet Sali, 50 yaşına girdi. Sali, 50'nci yaşını sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımlarla kutladı.
'Ağlar mıyım? Ağlamam' 'Daha Nasıl Sevebilirim', 'Kalbim Tatilde', 'Uyku Tutmadı', gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran sevilen şarkıcı Ziynet Sali, 50 yaşına girdi.
Ünlü şarkıcı, 50'nci yaşını Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.
Ziynet Sali, doğum günüyle ilgili yaptığı paylaşımına "Bu nasıl 50 böyle? Günümü güzelleştiren, arayan, soran, evimi çiçek bahçesine çeviren, güzel dileklerini ileten tüm sevenlerime kalbimin en derin yerinden teşekkür ederim. Sevgi ne güzel şey." notunu düştü.
Ünlü şarkıcının doğum günü karelerine binlerce beğeni ve "Güzel yürek iyi ki doğmuşsun", "Boğa’nın güzelliği bi’ başka", "Hala 20 yıl öncesi kadar güzel", "29 gibi" , "Şu iksiri bizede açıklayın" gibi yorumlar geldi.