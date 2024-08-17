Ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı yoğun bakıma kaldırıldı! Oğlu sosyal medyadan yardım istedi

Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için bir açıklama daha yapan Kerem Kürşat, "Yanlış anlama olmaması adına: Ben oğlu Kerem Kürşat. Tweet’i ben, onun bilgisayarından atıyorum. Yoğun bakımda yatmakta olan kişi annem Ayşenur Süral Yazıcı. Bazı arkadaşlar tweet’i atanın annem olduğunu ve onun annesine kan aradığımızı zannetmiş," dedi.