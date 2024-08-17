Ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı yoğun bakıma kaldırıldı! Oğlu sosyal medyadan yardım istedi

Belli bir dönem sabah programlarına damga vuran sunuculuğu ile akıllara kazınan Ayşenur Yazıcı'dan hayranlarına kötü haber geldi.
1990 -1997 seneleri arasında ATV kanalında sunuculuk yapan Ayşenur Yazıcı yoğun bakıma kaldırıldı. Bu kötü haberi oğlu Kerem Kürşat Yazıcı sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Yazıcı’nın X hesabından bir paylaşım yapan isim, şu ifadeleri kullandı:
“İyi akşamlar. Annem Ayşenur Süral Yazıcı, 2 gündür yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden çok bulunan bir kan olmadığını söylediler arayıp. Kan grubu AB Rh+ Anadolu yakasında olan herhangi bir Kızılay merkezine ‘Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasındaki için’ olduğunu belirterek yarın 3 ünite kan bulmamız gerekiyor. Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var.”
Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için bir açıklama daha yapan Kerem Kürşat, "Yanlış anlama olmaması adına: Ben oğlu Kerem Kürşat. Tweet’i ben, onun bilgisayarından atıyorum. Yoğun bakımda yatmakta olan kişi annem Ayşenur Süral Yazıcı. Bazı arkadaşlar tweet’i atanın annem olduğunu ve onun annesine kan aradığımızı zannetmiş," dedi.