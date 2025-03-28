Anasayfa Magazin Ünlü sunucu Nursel Ergin kanser tedavisinin bittiğini açıkladı: "Bebekler gibi bakıldım ve bitti!"
Ünlü sunucu Nursel Ergin kanser tedavisinin bittiğini açıkladı: "Bebekler gibi bakıldım ve bitti!"
Sunucu Nursel Ergin, kanser hastalığına ve tedavi sürecine dair gelişmeleri sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor. Ergin, yaptığı yeni paylaşımda müjdeli haberi verdi.
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Var Mısın Yok Musun yarışma ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunuyordu. Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, uzun süredir gözlerden uzaktı.
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Geçtiğimiz haftalarda Nursel Ergin'in 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.
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Ergin, yaptığı yeni paylaşımda müjdeli haberi verdi. Kanseri yendiğini açıklayan Ergin, tedavi gördüğü hastaneden paylaşım yaptı.
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Tedavi sürecinin sona erdiğini açıklayan Nursel Ergin, doktorlarına tek tek teşekkür etti:
"Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti!"