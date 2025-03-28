Ünlü sunucu Nursel Ergin kanser tedavisinin bittiğini açıkladı: "Bebekler gibi bakıldım ve bitti!"

Tedavi sürecinin sona erdiğini açıklayan Nursel Ergin, doktorlarına tek tek teşekkür etti:

"Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti!"