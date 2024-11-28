Ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı
Ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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Ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi'den sevenlerine kötü haber geldi.
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Tuna Kiremitçi yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Üç gün hastanede tedavi gören ünlü isim sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
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'UFAK BİR DİREKTEN DÖNÜŞ YAŞADIK'
Hastane odasından paylaşım yapan Tuna Kiremitçi, "Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlar da sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam" diye yazdı.