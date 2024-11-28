Ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı

'UFAK BİR DİREKTEN DÖNÜŞ YAŞADIK'

Hastane odasından paylaşım yapan Tuna Kiremitçi, "Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlar da sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam" diye yazdı.