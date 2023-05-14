Ünlüler böyle oy kullandı

Türkiye bugün sandık başına gidiyor... Ünlü isimler de oylarını kullandı. İşte Instagram'a yansıyan fotoğraflar...

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Ünlüler böyle oy kullandı - Resim : 1

ATA DEMİRER

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Ünlüler böyle oy kullandı - Resim : 2

HADİSE

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Ünlüler böyle oy kullandı - Resim : 3

HADİSE

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Ünlüler böyle oy kullandı - Resim : 4

HADİSE