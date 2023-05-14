Anasayfa Magazin Ünlüler böyle oy kullandı Ünlüler böyle oy kullandı Türkiye bugün sandık başına gidiyor... Ünlü isimler de oylarını kullandı. İşte Instagram'a yansıyan fotoğraflar... 14 Mayıs 2023 1 / 19 ATA DEMİRER 2 / 19 HADİSE 3 / 19 HADİSE 4 / 19 HADİSE sık okunanlar Kişilik testi: Burun şekliniz kişiliğinizi yansıtıyor 30 yıllık bir peri masalı: Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detay Bu ünlüleri makyajsız tanıdınız mı? Emily Ratajkowksi'nin cilt bakım uzmanından 9 öneri magazin Eurovision 2023: İsveçli Loreen kazandı ve tarihe geçti... Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın nikahından yeni kareler Johnny Depp, tüm zamanların en pahalı anlaşmasını imzaladı Jennifer Lopez ile Ben Affleck arasında gerilim! Nesrin Cavadzade: Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim