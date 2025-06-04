Ünlüler deniz sezonunu açtı! Plajdan kareler
Yaz mevsiminin kendini iyice hissettirmesiyle birlikte tatil coşkusu da başladı. Ünlü isimler, bu enerjiyi kaçırmayarak kendilerini deniz, kum ve güneşin kollarına bıraktı. Tatil anılarını da tabii ki sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmediler.
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Havaların ısınmasıyla birlikte ünlüler de deniz sezonunu açtı. Simay Barlas, İlayda Alişan, Bergüzar Korel, Hande Erçel, Zeynep Alkan, Melisa Döngel ve Zeynep Alkan, tatilden pozlarını paylaştı. İşte ünlülerin tatil pozları...
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SİMAY BARLAS
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İLAYDA ALİŞAN
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ZEYNEP ALKAN