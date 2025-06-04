Ünlüler deniz sezonunu açtı! Plajdan kareler

Yaz mevsiminin kendini iyice hissettirmesiyle birlikte tatil coşkusu da başladı. Ünlü isimler, bu enerjiyi kaçırmayarak kendilerini deniz, kum ve güneşin kollarına bıraktı. Tatil anılarını da tabii ki sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmediler.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Ünlüler deniz sezonunu açtı! Plajdan kareler - Resim : 1

Havaların ısınmasıyla birlikte ünlüler de deniz sezonunu açtı. Simay Barlas, İlayda Alişan, Bergüzar Korel, Hande Erçel, Zeynep Alkan, Melisa Döngel ve Zeynep Alkan, tatilden pozlarını paylaştı. İşte ünlülerin tatil pozları... 

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Ünlüler deniz sezonunu açtı! Plajdan kareler - Resim : 2

SİMAY BARLAS

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Ünlüler deniz sezonunu açtı! Plajdan kareler - Resim : 3

İLAYDA ALİŞAN

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Ünlüler deniz sezonunu açtı! Plajdan kareler - Resim : 4

ZEYNEP ALKAN