Ünlüler Hıdırellez'i böyle kutladı
5 Mayıs gecesi baharın gelişinin kutlandığı Hıdırellez'i ünlü isimler de atlamadı. Çoğu ünlü evinde dileklerini tutarken, Suzan Kardeş'in Uniq Açıkhava’da gerçekleştirdiği “Suzan Kardeş’in Hıdırellez Festivali” de ünlüler geçidine sahne oldu.
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Ata Demirer, Hıdırellez’i renkli bir paylaşımla kutladı. Ünlü komedyen, rengarenk çiçeklerle hazırlanmış tacıyla verdiği pozu sosyal medyada yayınladı.
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Tuba Büyüküstün, Hıdırelllez gecesi dileğini asmak için evinin yakınında gül ağacı bulamayınca kendisine çiçekçiden gül ağacı satın aldı.
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Ünlü oyuncu, “Bu Hıdırellez’de evimin yakınlarında gül ağacı bulamayınca ben. Ne demişler; demokraside çareler tükenmez.” dedi.
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Suzan Kardeş'in bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği “Suzan Kardeş’in Hıdırellez Festivali”nde ünlüler geçidi yaşandı.