Ünlüler Hıdırellez'i böyle kutladı

5 Mayıs gecesi baharın gelişinin kutlandığı Hıdırellez'i ünlü isimler de atlamadı. Çoğu ünlü evinde dileklerini tutarken, Suzan Kardeş'in Uniq Açıkhava’da gerçekleştirdiği “Suzan Kardeş’in Hıdırellez Festivali” de ünlüler geçidine sahne oldu.

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Ata Demirer, Hıdırellez’i renkli bir paylaşımla kutladı. Ünlü komedyen, rengarenk çiçeklerle hazırlanmış tacıyla verdiği pozu sosyal medyada yayınladı.

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Ünlüler Hıdırellez'i böyle kutladı - Resim : 2

Tuba Büyüküstün, Hıdırelllez gecesi dileğini asmak için evinin yakınında gül ağacı bulamayınca kendisine çiçekçiden gül ağacı satın aldı.

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Ünlüler Hıdırellez'i böyle kutladı - Resim : 3

Ünlü oyuncu, “Bu Hıdırellez’de evimin yakınlarında gül ağacı bulamayınca ben. Ne demişler; demokraside çareler tükenmez.” dedi.

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Ünlüler Hıdırellez'i böyle kutladı - Resim : 4

Suzan Kardeş'in bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği “Suzan Kardeş’in Hıdırellez Festivali”nde ünlüler geçidi yaşandı.