Anasayfa Magazin Ünlüler tatile çıktı: İşte yaz sezonunu açan isimler Ünlüler tatile çıktı: İşte yaz sezonunu açan isimler Kimi ünlü ismin oynadığı diziler sezon finali yaptı kimi oyuncuların yer aldığı projeleri sona erdi. Birbirinden ünlü isimlerden tatil paylaşımları var. Kısa bir tur yapalım... 20 Haziran 2023 1 / 9 İREM HELVACIOĞLU 2 / 9 YÜSRA GEYİK 3 / 9 DERİN TALU 4 / 9 DEMET ÖZDEMİR sık okunanlar 30 yıllık bir peri masalı: Lionel Messi ve Antonela Roccuzzo Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında bilmeniz gereken 10 detay Bu 9 ifadeden birini her gün kullanıyorsanız ilişkiniz iyidir Emily Ratajkowksi'nin cilt bakım uzmanından 9 öneri Erkekler bu 10 şeyi yapıyorsa size saygı duyuyor demektir magazin Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Anthony yedinci kez baba oldu! Melisa Döngel estetiklerini açıkladı Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'tan tatil pozları Adele konseri sırasında kasık mantarı olduğunu itiraf etti Ünlülerin bayram programları ve alacakları ücretler