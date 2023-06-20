Ünlüler tatile çıktı: İşte yaz sezonunu açan isimler

Kimi ünlü ismin oynadığı diziler sezon finali yaptı kimi oyuncuların yer aldığı projeleri sona erdi. Birbirinden ünlü isimlerden tatil paylaşımları var. Kısa bir tur yapalım...

1 / 9
Ünlüler tatile çıktı: İşte yaz sezonunu açan isimler - Resim : 1

İREM HELVACIOĞLU

2 / 9
Ünlüler tatile çıktı: İşte yaz sezonunu açan isimler - Resim : 2

YÜSRA GEYİK

3 / 9
Ünlüler tatile çıktı: İşte yaz sezonunu açan isimler - Resim : 3

DERİN TALU

4 / 9
Ünlüler tatile çıktı: İşte yaz sezonunu açan isimler - Resim : 4

DEMET ÖZDEMİR