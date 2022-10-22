Ünlülerin birbirinden ilginç ve doğal güzellik sırları
Her kadının kendine güzellik sırları bulunuyor. Ancak sürekli ekranlarda gördüğümüz ünlülerin bu kadar canlı, parlak ve güzel ciltlere sahip olması ise merak konusu. Bu yazımızda ünlü oyuncuların güzellik sırlarına dair tüm detayları bulabilirsiniz....
Pelin Karahan
Pelin Karahan kiviyi ince dilimler halinde göz altlarına koyuyor. Karahan “Kivinin göz altlarını rahatlatıcı etkisini duymuştum. Birkaç kez denedim, gerçekten de işe yarıyor. İnce dilim halinde gözlerinizin üzerine koyuyorsunuz; gözlerinizi hem dinlendiriyor hem de göz altındaki koyu halkaların rengini alıyor. Bu yöntem kurtarıcım oldu.” diyor.
Mine Tugay
Mine Tugay, "Bu kadar genç kalmayı nasıl beceriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ruh gençliğimi içimdeki çocuk sayesinde koruyabiliyorum sanırım. Cildimle ilgili ise 25’li yaşlarımdan beri düzenli bakım yapıyorum. Bir de minimum güneşte kalmak ve güneş kremlerini yüksek faktörlü kullanıyorum."
Tülin Şahin
Tülin Şahin'in favorisi muz, elma rendesi ve bal ile karıştırarak yaptığı özel yüz maskesi.
Nebahat Çehre
Yılların yaşlandıramadığı Nebahat Çehre ise güzellik sırlarını şu şekilde anlatıyor: "Modada ve makyajda trendleri takip ederken saç ve cilt tonlarını göz ardı etme. Yüzünü mazeretin ne olursa olsun temizlemeden yatma. Kendin için hep iyi olanı iste. Çağır ki gelsin. Ekmek ve benzeri hamur işini sabah öğünü dışında hiç kullanma. İçki içiyorsan günde sadece bir kadeh iç. Sigara hiç kullanma. Kırmızı et yerine balık tercih et. Acıkınca bol salata tüket. Kendini sev, seni sevenlerle ve sevdiklerinle zaman geçir.“