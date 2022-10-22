Ünlülerin birbirinden ilginç ve doğal güzellik sırları

Nebahat Çehre

Yılların yaşlandıramadığı Nebahat Çehre ise güzellik sırlarını şu şekilde anlatıyor: "Modada ve makyajda trendleri takip ederken saç ve cilt tonlarını göz ardı etme. Yüzünü mazeretin ne olursa olsun temizlemeden yatma. Kendin için hep iyi olanı iste. Çağır ki gelsin. Ekmek ve benzeri hamur işini sabah öğünü dışında hiç kullanma. İçki içiyorsan günde sadece bir kadeh iç. Sigara hiç kullanma. Kırmızı et yerine balık tercih et. Acıkınca bol salata tüket. Kendini sev, seni sevenlerle ve sevdiklerinle zaman geçir.“