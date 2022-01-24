Ünlülerin karın tadını böyle çıkardı! Ünlülerden karlı paylaşımlar
Kar sezonu açılır açılmaz ünlülerden kar fotoğrafları gelmeye başladı. Karın tadını çıkaran pek çok ünlü isim Instagram hesabından renkli kareler paylaştı. Kendal Jenner'dan, Fahriye Evcen'e, Burcu Biricik'ten, Kate Hudson'a kadar tüm ünlü isimlerin kar manzaralı paylaşımları.
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Bu sefer karın keyfini ünlü isimler çıkardı... Uzun aradan sonra yağan kar herkesi sevince boğdu. Kar yağışını fırsat bilen pek çok ünlü isim çektikleri kareleri Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştı. İşte bembeyaz görüntüyle kaplanan fotoğraflarda kar sevincini paylaşan ünlü isimler...
Ayça Ayşin Turan
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Ahsen Eroğlu
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Burcu Biricik
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Kristin Cavalli