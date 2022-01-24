Ünlülerin karın tadını böyle çıkardı! Ünlülerden karlı paylaşımlar

Bu sefer karın keyfini ünlü isimler çıkardı... Uzun aradan sonra yağan kar herkesi sevince boğdu. Kar yağışını fırsat bilen pek çok ünlü isim çektikleri kareleri Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştı. İşte bembeyaz görüntüyle kaplanan fotoğraflarda kar sevincini paylaşan ünlü isimler...

Ayça Ayşin Turan