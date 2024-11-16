Uraz Kaygılaroğlu'nu sinirlendiren soru: Huzur verin artık...
Önceki akşam Taksim'de görüntülenen ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, muhabirlerin sorusuna sinirlenince 'Beni rahat bırakın' dedi.
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Erşan Kuneri, Sefirin Kızı, Üç Kuruş, Sakla Beni gibi dizilerin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, uzun süredir ayrıldığı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un sergisi için verdiği pozlar nedeniyle sosyal medyada tepki görüyordu.
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ÖZÜR DİLEMİŞTİ
“Amacım sanat çalışmasına destek vermekti. Toplumun dinamiklerini tetikleyeceğini öngöremedim, üzgünüm” diyerek özür dileyen oyuncu, bir kez daha konuyla ilgili sorularla karşılaşınca sinirlendi.
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“BENİ RAHAT BIRAKIN!”
Önceki akşam Taksim İstiklal Caddesi’nde objektife takılan Uraz Kaygılaroğlu, fotoğrafını çeken muhabirlere “Çekmeyin arkadaşlar, konuşmak istemiyorum” dedi. Linç konusu hakkında soru soran muhabirlere ise, "“Beni rahat bırakın, huzur verin artık” dedi.