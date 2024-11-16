Uraz Kaygılaroğlu'nu sinirlendiren soru: Huzur verin artık...

Erşan Kuneri, Sefirin Kızı, Üç Kuruş, Sakla Beni gibi dizilerin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, uzun süredir ayrıldığı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un sergisi için verdiği pozlar nedeniyle sosyal medyada tepki görüyordu.