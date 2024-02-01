Uraz Kaygılaroğlu'nun dedesi hayatını kaybetti! 'Tanıdığım en dürüst, en kıyak insandın'
Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından dedesi Hasan Kaygılaroğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaygılaroğlu, duygusal bir mesajla dedesine veda etti.
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla 96 yaşındaki dedesi Hasan Kaygılaroğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Babası Mehmet Ali Kaygılaroğlu’nu 4 yaşındayken kaybeden ve dedesiyle büyüyen Kaygılaroğlu, duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Dedeciğim, biriciğim, güzel yüreklim. Sen benim tanıdığım en dürüst, en kıyak insandın. Meyven, kabak çekirdeğin, aksiyon sineman tamamsa başka bir şey aramazsın. Birisi seninle inatlaşmadı mı, tane tane anlattı mı kızmaz, anlarsın. Sabah şöyle bir 5-10 km yürüdün mü tamam. Akşam vaktine doğru bir kaç el tavla, bitti gitti.
"MENDİL, ÇORAP SATMIŞSIN"
"Anlatırdın hep. Savaş görüp, 16-17 yaşlarında İstanköy'den kayıkla Bodrum’a yanaşmışsın. Akrabaların varmış Çukurcuma’da, onların yanına gidene kadar sokaklarda kalmış, mendil, çorap satmışsın. Bir başına İstanbul’da yaşamayı başarıp anneanneme göz koymuşsun. Bir oğul ve bir kız çocuğu sahibi olmuş, onlara da aslanlar gibi bakmışsın. Anneannem kazandıklarını değerlendirmiş, sen hep çalışmışsın. Mahmutpaşa’da esnaf olmuş, bu sefer çorap makinası ve iğnesi satmışsın (ne ilginç bir meslek diye düşünmeden edemezdim)."