Uraz Kaygılaroğlu'nun dedesi hayatını kaybetti! 'Tanıdığım en dürüst, en kıyak insandın'

"MENDİL, ÇORAP SATMIŞSIN"

"Anlatırdın hep. Savaş görüp, 16-17 yaşlarında İstanköy'den kayıkla Bodrum’a yanaşmışsın. Akrabaların varmış Çukurcuma’da, onların yanına gidene kadar sokaklarda kalmış, mendil, çorap satmışsın. Bir başına İstanbul’da yaşamayı başarıp anneanneme göz koymuşsun. Bir oğul ve bir kız çocuğu sahibi olmuş, onlara da aslanlar gibi bakmışsın. Anneannem kazandıklarını değerlendirmiş, sen hep çalışmışsın. Mahmutpaşa’da esnaf olmuş, bu sefer çorap makinası ve iğnesi satmışsın (ne ilginç bir meslek diye düşünmeden edemezdim)."